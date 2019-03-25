У Запоріжжі дівчині в під’їзді проломили голову

Вбивство сталося у під’їзді будинку на проїзд Віталія Тилиженко, що в районі проспекту Металургів у Запоріжжі, в суботу, 23 березня, рано вранці.

На місце події викликали поліцейських. Прибувши на місце вбивства, правоохоронці побачили мертву жінку з жахливою раною черепа. Поряд з трупом була велика калюжа крові.

За словами місцевих жителів, жінка в їхньому будинку не проживала. Зараз правоохоронці намагаються встановити особу загиблої, а також всі подробиці події. Ведеться слідство за ст. 115 КК «Умисне вбивство».