Син Трампа розкритикував посла США в Україні

Він закликав звільнити посла.



Син президента США Дональд Трамп-молодший закликає відкликати з посади посла США в Україні Марі Йованович з-за її критичних заяв на адресу адміністрації президента. Про це він написав у своєму мікроблозі в Twitter.

“Нам потрібно більше Ричардів Гренелов (посол США в Німеччині, який став відомим після недавнього скандалу з-за питання Північного потоку-2 – ред.) і менше цих жартівників серед послів. Заклики до заміни американського посла Обами в Україні зростають”, – написав він.

Дональд Трамп-молодший також опублікував посилання на статтю у виданні The Daily Wire.

Повідомляється, що в інтерв’ю Fox News, колишній федеральний прокурор США Джо ДиГенова заявив, що Йованович повинна бути відкликана з посади посла з-за її критичних заяв на адресу адміністрації Трампа.

“Нинішній посол Сполучених Штатів Марі Йованович погано говорила про президента Сполучених Штатів українським чиновникам і сказала їм не слухати і не турбуватися про політику Трампа, тому що йому збираються оголосити імпічмент”, – заявив екс-прокурор США.