Ракета з Сектора Газу впав на житловий будинок в Ізраїлі — 7 осіб поранено

Випущена ракета з підконтрольного палестинцям Сектора Газу впав на житловий будинок в ізраїльському містечку Мишмерет в 20 кілометрах від Тель-Авіва, в результаті чого були поранені семеро людей.

Про це повідомляє національна медична служба країни Маген Давид Адом.

«Лікарі та медпрацівники МДА надають медичну допомогу та евакуювали до лікарні Меїр 7 поранених, у тому числі 60-річну жінку в стабільному стані, повністю в свідомості, постраждалої від вибухових ран, опіків і осколкових поранень, 30-річна жінка у стабільному стані з осколковими ранами ніг та ще п’ятеро, в тому числі 30-річний чоловік, 12-річна дівчинка, 3-річний хлопчик і піврічний немовля», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що ще кілька осіб отримали медичну допомогу з-за стресу під час обстрілу і отриманих під час евакуації травм.

— Magen David Adom (@Mdais) 25 березня 2019 р.

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) 25 березня 2019 р.