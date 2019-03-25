«Приймемо як брата», — Філарет про можливе вході Онуфрія у ПЦУ

Якщо глава церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій погодиться увійти в Єдину автокефальну церкву, патріарх Філарет поставиться до цього рішення позитивно.

Про це він повідомив в інтерв’ю виданню «Главком».

«Ми його приймемо як брата», — заявив 90-річний почесний патріарх ПЦУ Філарет.

Також патріарх Філарет розвінчав міф про те, що нібито патріарх РПЦ Алексій розглядав можливість надати українській церкві повну незалежність, а його Грамота про самостійності на початку 90-х була лише першим кроком.

Єрарх підкреслив, що ніхто не хотів давати Україні ні автокефалії, ні самостійності, незалежності в управлінні.

«Але на Помісному соборі, який обирав патріарха московського, і на якому обрали не мене предстоятелем, а патріарха Алексія, я поставив питання, щоб права українського екзархату Української православної церкви були розширені. Тому що Михайло Горбачов тоді піднімав питання про розширення прав республік. Оскільки Україна як республіка отримувала широкі права то, відповідно, я хотів, щоб український екзархат мав більше прав. І тоді Собор виніс постанову, що УПЦ надається право самостійності і незалежності в управлінні, але в складі Московського патріархату», — розповів Філарет.

Він зазначив, що саме ту Грамоту потім привозив до Києва патріарх Алексій і у Софійському соборі після літургії вручив її Філарету.

«Це ще в часи СРСР. А коли Союз розпався і Україна оголосила себе незалежною державою, тоді я на Соборі української церкви підняв питання про повну незалежність. І ми на Соборі 1-3 листопада 1991 року ухвалили таке рішення», — згадав він.

Як зазначив патріарх Філарет, нинішній предстоятель церкви Московського патріархату митрополит Онуфрій також підписався під цим рішенням.