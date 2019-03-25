Рейдерство під «дахом» влади і розправа над партнерами: дещо про бізнес сімейства Глусь

Арена битви ─ весь світ

Обидві сторони практично одночасно кинулися до судів України і Росії. Справа в тому, що дотримуючись поширеній практиці, за документами власниками Nemiroff був цілий сонм компаній і фірмочок, зареєстрованих не тільки в сусідніх з Україною країнах, але і охоплюють більш широку географію.

Дуже схематично і загально. Лікеро-горілчане виробництво належало кіпрської компанії Nemiroff Holding Limited, яка в свою чергу була власністю Nemiroff Vodka Ltd. Українське і російське правосуддя швидко капітулювали, опинившись не в змозі розібратися у вкрай заплутаною схемою володіння і взаємних претензіях. Можливо, не вистачило принциповості і незалежності, тому вступити у справу довелося суддям Кіпру, Ліхтенштейну та Великобританії, де також виявилися сліди юридичних осіб, що мали відношення до горілчаної компанії. Торговою маркою Nemiroff володіли компанія Nemiroff Intellectual Property Establishment з альпійського князівства Ліхтенштейн і все та ж Nemiroff Holdings Limited. На практиці основні судові баталії зводилися до боротьби за важелі управління горілчаним виробництвом. Аллі Глусь протистояв кандидат від Грибовых-Кипешей якийсь юрист Юрій Сорочинський, який претендує на звання генерального директора дочірнього підприємства «УГК Nemiroff», і Олена Ширшова, призначена іншою стороною конфлікту на посаду керівника ще одного «дочки» «Алко Інвест».

Від суддів до груп захоплення

Дуже швидко від юридичних методів боротьби сторони перейшли до силових. Перша спроба взяти під контроль лінії розливу відбулася в травні 2011 року. Омріяною метою протиборчих сторін завжди був новий виробничий корпус на околиці Немирова. В результаті блискавичної атаки над ним був піднятий прапор об’єднаної команди Грибів-Кіпіш, захопила об’єкт, але як виявилося, ненадовго. Вже в липні влада помінялася. В кабінет директора співробітники охоронної фірми, розмахуючи черговим рішенням суду, буквально внесли на руках торжествуючу Аллу Глусь. Польській стороні надав велику допомогу тодішній голова Вінницької ОДА Микола Джига, не інакше, як знайшов в родоводі з горілчаними королями загальні лінії. Взагалі державні структури завжди дивно благоволили до сімейства Глусь. Навіть, коли в судах все-таки гору взяли інші акціонери Nemiroff, провести в життя ті рішення виявилося справою безнадійною. Державний реєстратор Немирівського району Олег Чухно, відверто саботують виконання вступили в законну силу судових рішень, відмовлявся внести зміни в реєстр юридичних осіб. Грибов і Кіпіш теж виявилися не ликом шиті. Вони залучили на свій бік державного реєстратора з Вінниці Ірину Мельник, яка ризикнула зробити потрібну запис. Обидві сторони в конфлікті активно використовували пресу, остаточно заплутавши сторонніх спостерігачів.