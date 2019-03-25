Українцям повернуть гроші за газ: регулятор покарав облгази

Нацкомісія з енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) оштрафувала три облгазу на 850 тис. грн кожен і зобов’язала до 5 квітня повернути гроші тим українцям, які в результаті перерахунку змушені були заплатити за блакитне паливо більше.

Про це повідомили в прес-службі НКРЭКУ. Таке рішення стало результатом перевірки облгазів, яку призначили після того, як вони почали нараховувати платіжки із урахуванням коефіцієнта приведення об’єму газу до стандартних умов». Це дія регулятор визнав незаконним.

«Зобов’язати операторів до 5 квітня 2019 року привести свої дії у відповідність із вимогами чинного законодавства шляхом перерахунку платіжок побутових споживачів за період, що перевіряється, в частині визначення фактичного обсягу споживання (розподілу) природного газу на підставі даних лічильників», – йдеться в повідомленні НКРЭКУ.

Так, фактично якщо раніше сім’я отримувала платіжки із урахуванням коефіцієнта і оплачувала їх, облгаз зобов’язаний зробити перерахунок і повернути гроші (вони будуть вважатися переплатою). На даний момент це рішення стосується трьох операторів: «Вінницягаз», «Волиньгаз», «Київоблгаз», проте також проходять перевірки інших підприємств за такою ж процедурою.