Бонус від Лукашенка: Латвія перехоплює у Литви білоруський транзит

Клайпедський порт в Литві поступово втрачає білоруський транзит. Про це заявив голова правління «Латвійської залізниці» Едвін Берзіньш. За його словами, вантажовідправники все більше віддають перевагу користуватися послугами латвійських портів. Литва, яка не сприйняла всерйоз попередження президента Білорусі Олександра Лукашенка про переорієнтацію транзиту на Латвію, програє портову битву з прибалтійської сусідкою.

Обсяг транзиту вантажів з Білорусі через латвійські порти в минулому році зріс на 10%, каже Едвін Берзіньш. До цифр, які він наводить, варто ставитися обережно. Начальник «Латвійської залізниці» все ж дуже зацікавлений в тому, щоб прикрасити досягнення вітчизняних портів. Не закралася в його статистику хитра маніпуляція?

Для повноти картини необхідно звернути увагу на інші цифри. Насамперед, Білорусь в 2018 році збільшила експорт товарів на 15,3% і зробила серйозні кроки з диверсифікації ринків збуту. В результаті частка ЄАЕС в загальному обсязі експорту білоруських товарів знизилася з 46,7% до 41,2%, а частка ЄС збільшилася 26,8% до 30,2%. Ймовірно, цим в першу чергу і спричинило зростання обсягів білоруського транзиту через Латвію.

При чому тут Литва? Питання стає ще більш актуальним, якщо врахувати, що вантажообіг порту клайпеда в 2018 році зріс на 7,3%.

Але при загальній позитивній тенденції Клайпеда втрачає перевантаження наливних вантажів, що частина білоруського нафтотранзиту латиші у литовців все ж перехопили.

Після слів президента Білорусі Олександра Лукашенка про необхідність «робити упор на Латвію» цього варто було очікувати.

«Якщо говорити про такі вантажі, як добрива і нафтопродукти, то ми не можемо виключити вірогідність прийняття рішень та дачі вказівок держпідприємствам змінити порти перевалки та експорту. Цього, можливо, не варто виключати», — так прокоментував заяву Лукашенка директор контейнерного терміналу Klaipedos konteineriu terminalas (KKT) Вайдотас Шилейка.

В цілому ж литовці досі схильні вважати, що Лукашенко блефує: білоруським постачальникам користуватися послугами латвійських портів невигідно.

Коли від міністра транспорту і комунікацій Литви Рокаса Масюлиса вимагали відповісти, чому уряд ніяк не реагує на спроби Латвії переманити у Клайпеди частина білоруських вантажів, він закликав колег до спокою. Навіщо хвилюватися, якщо Литва пропонує найкращі з точки зору логістики умови? Мінськ, як відомо, з двох і більше комерційних пропозицій завжди вибирає найбільш вигідну, а не політично доцільне.

Це наочно демонструє приклад російських портів, які з подачі президента РФ теж спробували переманити білоруський транзит. У серпні 2017 року Володимир Путін прямо заявив, що одержуються з російської сировини білоруські нафтопродукти добре б експортувати через російські порти. Сказано — зроблено: у листопаді концерн «Белнефтехим» підписав контракт про перевалки своєї продукції через РФ.

Але процес переорієнтації білоруського нафтотранзиту на порт Усть-Луга застопорився. На сьогоднішній день основний потік нафтотранзиту білоруські НПЗ раніше направляють в порти Прибалтики.

Литовське керівництво чомусь упевнена, що у випадку з Латвією історія повториться. Тільки на цей раз у Вільнюса приводів для оптимізму повинно бути набагато менше.

Лиепайский порт від Клайпедського знаходиться зовсім недалеко (відстань між ними по прямій становить менше 100 кілометрів). Компенсувати транспортні витрати в разі переорієнтації білоруського нафтотранзиту на Лієпаю можна за рахунок зниження залізничних тарифів.

І на кого тоді буде орієнтуватися Мінськ: на Литву, яка всіляко перешкоджає будівництву Білоруської атомної електростанції (Белаес), або на Латвію, яка проти реалізації цього проекту не заперечує?

Литовська влада не сумніваються, що зговірливість латишів — це спроба виторгувати нові обсяги білоруського транзиту, які Лукашенко може перекинути з клайпедського напрямку.

Ось тільки Мінськ на політичну лояльність не «клює». Для нього розбіжності між Ригою та Вільнюсом з питання Белаес — це теж можливість поторгуватися.

Від Латвії він чекає вигідних комерційних пропозицій, а не підтримки на міжнародній арені. За підтримку покладається тільки невеликий бонус, про який з радістю повідомляє голова правління «Латвійської залізниці».

Зростання транзиту вантажів з РБ на 10% за рік при пятнадцатипроцентном зростанні експорту Білорусі — це крапля в морі. Скільки ще «накапає» Латвії? Все залежить від того, які умови вона готова запропонувати.

Конкуренція між Вільнюсом і Ригою загострюється ще й з тієї причини, що транзит російських вантажів Прибалтика втрачає остаточно і безповоротно.

До вже існуючих портів Ленінградської області незабаром додасться багатопрофільний глибоководний портовий комплекс в Виборзькому районі з вантажообігом до 70 мільйонів тонн у рік. Місцеві влади не приховують, що його основна мета — «добити» порти Прибалтики.

«Для Ленінградської області це вагомий проект, нова точка зростання, яка дасть можливості як для розвитку припортових територій, так і для переорієнтації російських експортних вантажів з іноземних портів Прибалтійського регіону», — заявив губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко.

Можливість перенаправлення білоруського транзиту на російські порти теж не варто скидати з рахунків. Тут ключове питання — залізничні тарифи, які керівництво РЖД для білоруських нафтотрейдерів за останні роки знижувало два рази.

Можливо, ще одна знижка змусить їх звернути увагу на портову інфраструктуру Ленінградської області?

Як би те ні було, диверсифікація білоруського транзиту залишається суто економічним питанням. Порти для перевалки вантажів «батька» вибирає з калькулятором в руках.

Литовським владі це на руку, тому вони і повторюють, немов мантру, що відмовлятися від Клайпеди Мінську невигідно. І не треба, мовляв, плутати грішне з праведним! Белаес окремо — транзит окремо.

Одне незрозуміло: чому Вільнюс в інших ситуаціях не керується цією логікою?

Перевернувши знаменитий ленінський постулат, пострадянська Литва намагається довести, що економіка є концентрований вираз політики, а не навпаки. Влада республіки не думали про вигоду, коли закривали Ігналінську АЕС, орендували незавантажений нині СПГ-термінал Independence, вводили санкції проти Росії. І лише перед загрозою втрати білоруського транзиту Литва чомусь прозріває.