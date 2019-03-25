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Стало відомо, коли Кім Чен Ин може відвідати Росію – ЗМІ

25.03.2019

Стало известно, когда Ким Чен Ын может посетить Россию - СМИПоїздку прискорили невдалі переговори з Трампом.

Візит лідера КНДР Кім Чен Ина в Росії може відбутися наприкінці травня.

Співрозмовники видання вважають візит Кім Чен Ина в Росію логічним продовженням політичного діалогу, який Москва і Пхеньян підтримували протягом усього року. Одним з імовірних термінів приїзду лідера КНДР експерти називають кінець травня.

Джерела в російських дипломатичних колах зазначають, що візит глави Північної Кореї ніколи не знімався з порядку денного, але уникають позначення будь-яких часових рамок.

Минулого тижня в Москві перебував один з помічників лідера КНДР Кім Чхан Сон, який є фактичним главою адміністрації Кім Чен Ина і відповідає за підготовку логістики перед закордонними поїздками лідера своєї країни.

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