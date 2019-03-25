Стало відомо, коли Кім Чен Ин може відвідати Росію – ЗМІ

Поїздку прискорили невдалі переговори з Трампом.



Візит лідера КНДР Кім Чен Ина в Росії може відбутися наприкінці травня.

Співрозмовники видання вважають візит Кім Чен Ина в Росію логічним продовженням політичного діалогу, який Москва і Пхеньян підтримували протягом усього року. Одним з імовірних термінів приїзду лідера КНДР експерти називають кінець травня.

Джерела в російських дипломатичних колах зазначають, що візит глави Північної Кореї ніколи не знімався з порядку денного, але уникають позначення будь-яких часових рамок.

Минулого тижня в Москві перебував один з помічників лідера КНДР Кім Чхан Сон, який є фактичним главою адміністрації Кім Чен Ина і відповідає за підготовку логістики перед закордонними поїздками лідера своєї країни.