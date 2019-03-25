Мама Бейонсе Тіна Ноулз висловилася про Меган Маркл: «Вона розумна жінка»

Тіна Ноулз

Виявляється, 65-річна Тіна Ноулз така ж велика шанувальниця 37-річної Меган Маркл, як і її дочка Бейонсе. Американський модельєр похвалила герцогиню Сассекскую під час п’ятничного відкриття виставки чорношкірих художників 1960-х і 1980-х років Soul Of A Nation в Лос-Анджелесі. Як повідомляє Us Weekly, раніше мама співачки віддавала данину поваги нової королівської персони під час виступу на церемонії вручення Brit Awards 2019 рік.

Я вважаю, що вона красива, розумна, незалежна молода жінка. Це вражаюче, що вона отримала таку можливість. Вона є чудовим прикладом для наших людей. Це дійсно чудово!

— сказала Тіна Ноулз.

Нагадаємо, в лютому 37-річна Бейонсе і її чоловік 49-річний музикант Джей-Зі своєрідно висловили свою повагу до дружини принца Гаррі. Вони порівняли її з одним з найвидатніших творів мистецтва. На 38-й церемонії вручення музичної премії Brit Awards, яку називають британським Grammy, зоряний дует отримав приз у номінації «Краща іноземна музична група». Подружжя не змогли прилетіти до Лондона, але в честь цієї події опублікували коротке відео з подяками. В запису артисти повторили сцену знаменитого кліпу Apeshit, знятого в Луврі. Там вони співають на тлі картини «Мона Ліза», тільки в новому варіанті на стіні висить портрет Меган Маркл в короні з коштовностями.

Меган Маркл

Ніхто не згадав ім’я колишньої актриси в короткому відео, але ні в кого не залишилося сумнівів, що вони порівняли її з одним з шедеврів світового мистецтва.

Спасибі британцям за нагороду. Я отримувала її в 2002 році разом з кращими подругами Келлі і Мішель. На честь Місяця чорної історії ми вклоняємося однієї з наших темношкірих Мон. Вітаємо з вагітністю! І бажаємо тільки радості,

— написала Бейонсе в Instagram.

Бейонсе і Джей-Зі

http://www.spletnik.ru/buzz/chronicle/88766-mama-beyonse-tina-noulz-vyskazalas-o-megan-markl-ona-umnaya-zhenshcina.html

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