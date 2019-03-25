Користувачам Telegram дозволили видаляти будь-які повідомлення, навіть співрозмовників

Розробники месенджера Telegram створили функцію, що дозволяє видаляти повідомлення без обмежень за часом.

Користувачам дозволили видаляти будь-які повідомлення і в будь-який момент, навіть надіслані співрозмовником. Крім цього, можна повністю очистити особисті листування в обох співрозмовників.

Така функція існує з 2017 року, але вона дозволяла видаляти лише власні повідомлення протягом 48 годин.

Також відтепер користувачі можуть відключити в налаштуваннях приватності перехід на свій профіль по імені при пересиланні повідомлень. До цього в такому випадку з’являлася посилання на профіль відправника.

Крім того, дозволяється відключити відображення аватарок профілю в месенджері.

Таким чином Telegram зробив так, що при необхідності ніхто із співрозмовників користувачів не зможе довести, що він коли-небудь щось писав.

Творець месенджера Павло Дуров на своїй Telegram-каналі пояснив, що така функція була введена, щоб користувачі мали можливість в майбутньому стерти інформацію з минулого, яка може бути інтерпретована невірно поза контекстом.

Він додав, що адміністрація ресурсу віддає собі звіт в тому, що функція порушує сталість вмісту листувань і може бути використана на шкоду, проте на її думку «користь від контролю над цифровим відбитком важливіше».