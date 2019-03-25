«Мертві душі». Журналісти дізналися про новий спосіб фальсифікації виборів

Паралельно з підготовкою до президентських виборів йде підготовка до масових фальсифікацій. У реєстрі виборців записані до 200 тисяч «мертвих душ» з Донбасу.

У видавництві пояснюють, що цей «резерв» становить приблизно 200 тисяч голосів людей, які загинули на контрольованих територіях Донбасу, а влада робить вигляд, що їм про це нічого не відомо.

Зазначимо, що журналісти виявили найяскравіші приклади наявності таких «мертвих душ». На порталі Державного реєстру вони знайшли значаться живими людей, про смерть яких всім давно вже відомо.

Приміром, до реєстру включено житель Іловайська Михайло Товстих. Це командир батальйону сепаратистів «Сомалі» з позивним «Гіві», який загинув у Макіївці 8 лютого 2017 року.

Повідомляється, що його виборча дільниця № 141380, будинок науки і техніки локомотивного депо Іловайська Донецької області.

Крім нього в реєстрі виборців все ще числиться загиблий екс-глава невизнаної «ДНР» Олександр Захарченко, який помер 31 серпня 2018 року в результаті вибуху. Його виборчий ділянка знаходиться на вул. Колодіна в Донецьку.