Американський співак трагічно загинув на зйомках кліпу

Американський кантрі-співак Джастін Картер трагічно загинув на зйомках кліпу, в якому в якості реквізит використав пістолет. З невідомої причини він опинився заряджений і життя артиста обірвала безглузда випадковість.
Як пише The Source, під час зйомок Картер поклав пістолет у кишеню і той вистрілив. Куля потрапила в голову артиста. Рана виявилася смертельною.
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Фото: eonline.com
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