Повінь – зміна системи

Menu
Close

Американський співак трагічно загинув на зйомках кліпу

25.03.2019

Американський кантрі-співак Джастін Картер трагічно загинув на зйомках кліпу, в якому в якості реквізит використав пістолет. З невідомої причини він опинився заряджений і життя артиста обірвала безглузда випадковість.

Як пише The Source, під час зйомок Картер поклав пістолет у кишеню і той вистрілив. Куля потрапила в голову артиста. Рана виявилася смертельною.

Поділитися
зображенням

Фото: eonline.com

Читайте також:   "Ні російської вєснє-2019": в'ятрович закликає відмовитися від силового сценарію після виборів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *