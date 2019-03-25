Американський співак трагічно загинув на зйомках кліпу

Американський кантрі-співак Джастін Картер трагічно загинув на зйомках кліпу, в якому в якості реквізит використав пістолет. З невідомої причини він опинився заряджений і життя артиста обірвала безглузда випадковість.

Як пише The Source, під час зйомок Картер поклав пістолет у кишеню і той вистрілив. Куля потрапила в голову артиста. Рана виявилася смертельною.

Поділитися

зображенням

Фото: eonline.com