Службовий пес знайшов в колодязі літню мешканку Дніпра

24 березня на вулиці Баженова знайшли зниклу Ленуру Леванову, яку три дні вважали зниклою. Виявилося, що жінка впала у відкритий колодязь і пробула там до тих пір, поки її знайшла службова собака.

Ще в п’ятницю — 22 березня — жінка пішла з роботи, в обідню перерву, але назад так і не повернулася. Незабаром до пошуків зниклої підключили кінологів, в те, що вона знайдеться — кожен вірив до останнього. І ось через три дні службова собака Спаркі взяла слід і вивела правоохоронців на вулицю Баженова. Виявилося, що все це час 65-річна жінка перебувала на дні відкритого колодязя.

На допомогу постраждалій відразу ж виїхав аварійно-рятувальний загін ГУ ДСНС. З допомогою драбини та мотузки рятувальники дістали її на поверхню і відразу ж передали медикам. Жінка була у свідомості, наразі вона перебуває у 16-ї міської лікарні під пильним наглядом лікарів.