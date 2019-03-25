ПП з круїзним лайнером в Норвегії: підсумки

Норвезька круїзний лайнер Viking Sky, який потрапив у шторм біля берегів Норвегії, в неділю, 24 березня прибув у порт міста Молде. Екіпаж судна зміг завести три з чотирьох двигунів.

По дорозі в гавань лайнер супроводжували кілька судів технічної підтримки. На борту Viking Sky залишалися майже 900 осіб: 436 пасажирів і 458 членів екіпажу. За час рятувальної операції з судна вертольотами були евакуйовані 479 пасажирів, 17 з них – госпіталізовані з різними травмами. Рятувальники заявили про готовність у будь-який момент відновити евакуацію на прохання капітана круїзного лайнера.

Всього до медиків звернулися 27 учасників круїзу, шестеро з них залишаються в клініці Молде.

Експрес-інформація по країні

Норвегія (Королівство Норвегія) – держава в Північній Європі, розташоване в західній частині Скандинавського півострова, на прилеглих до нього островах і архіпелазі Шпіцберген.

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Герб



Столиця – Осло

Найбільші міста: Осло, Берген, Тронхейм, Ставангер

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 385 155 км2 (67-я в світі)

Населення – 5,37 млн чол. (118-я в світі)

Офіційна мова – норвезька

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,944 (1-я в світі)

ВВП – $499,8 млрд (26-я в світі)

Валюта – норвезька крона

Межує з: Фінляндією, Швецією, Росією

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Норвегії терпить лихо круїзний лайнер (відео).

За матеріалами «Кореспондент», ZN

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