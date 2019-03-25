Поліція знайшла банківський сейф, де чиновники Мінекології зберігали хабарі

Суд дав слідчим Нацполіції доступ до аудіозаписів телефонних розмов працівників «Піреус Банк МКБ» щодо відкриття, користування та використання індивідуального банківського сейфа № 70.

З серпня 2018 слідчими Нацполіції розслідується справа за ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 15 год 4 ст. 190 ККУ. Є інформація, що службовими особами Міністерства екології та природних ресурсів за пособництвом в. о. директора ДП «Центр охорони довкілля» та інших невстановлених слідством осіб налагоджено схему систематичного вимагання та отримання неправомірної вигоди від суб’єктів господарювання, що не мають реальних виробничих потужностей для утилізації небезпечних відходів, за безперешкодне отримання ліцензій на право поводження господарської діяльності з небезпечними відходами.

У результаті видачі ліцензій утилізація небезпечних відходів проходила у непередбачених для цього місцях або взагалі не здійснювалась, що створювало передумови до завдання значної шкоди навколишньому середовищу, життю та здоров’ю населення та виникнення надзвичайних подій техногенного характеру. Слідчі мають дані, що службові особи Мінекології екології з метою приховання коштів, отриманих протиправних шляхом, використовують індивідуальний сейф № 70 у відділені банківської установи АТ «Піреус Банк МКБ» за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132.

28 лютого 2019 у відділенні банку проведено обшук і в сейфі № 70 вилучено кошти. Також в приміщенні банку виявлено та вилучено документи на право користування та відвідування особами цього індивідуального сейфу. Зараз слідчі займаються ідентифікаціє осіб які безпосередньо користувалась цим банківським сейфом.