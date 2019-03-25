Примусити до теледебатів: Банкова планує розпочати бійку з Зеленським, а Тимошенко не в рахунок?

Законопроект про обов’язкових теледебатах спрямований проти Володимира Зеленського, з яким Глава держави має намір змагатися у другому турі, — відзначають експерти. Мовляв, інакше законопроект б не вносили — в 2014 році Петро Порошенко відмовився дискутувати з Юлією Тимошенко у прямому ефірі.

«Попрацювати персонально за Зеленському»

У Верховній Раді зареєстровано законопроект про проведення обов’язкових дебатів між двома переможцями першого туру президентських виборів. Про це повідомила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко.

«Сьогодні ми з Марією Іонової (нардеп від БПП, — Авт.) зареєстрували законопроект про обов’язкових дебатах кандидатів перед другим туром. Виборці повинні зробити свідомий, а не скайп-вибір», — написала вона в Facebook, приклавши копію документа.

Блогер В’ячеслав Чечило іронізував: «Смішно за їх істерикою спостерігати. До речі, Юля, на думку штабу Порошенка — все. Інакше такий законопроект не вносили». Він задається питанням, чи може Порошенко перемогти Зеленського? «Насправді, — цілком. Для цього потрібно всього дві речі: зробити так, щоб на вибори не прийшла молодь та жителі південно-східних регіонів, а так само попрацювати персонально за Зеленському – донести до виборця його мінуси, яких достатньо», — зазначив блогер.

Сама Ірина Геращенко не приховує, що ініціатива спрямована на моделювання ситуації, при якій у другий тур вийдуть чинний Президент Петро Порошенко і шоумен Володимир Зеленський. «Петро Порошенко готовий до дебатів з ким-небудь, хто вийде у другий тур. А от у випадку виходу туди персонажа Зе є передчуття, що ляльководи спробують його сховати від народу на три тижні (до дати проведення другого туди)», — написала вона, очевидно маючи на увазі під «персонажем Зе» Володимира Зеленського.

Зазначимо, що за шоумена Володимира Зеленського готові віддати голоси 24,9% з тих, хто визначився з вибором і має намір прийти на виборчі дільниці, за лідера партії «Батьківщина» Юлію Тимошенко – 18,8%, за чинного Президента Петра Порошенка – 17,4%. Такі результати опитування групи «Рейтинг», проведеного з 9-го по 15 березня.

За результатами опитування, проведеного центром «Соціальний моніторинг» і Українським інститутом соціальних досліджень ім. А. Яременко в період з 11 по 18 березня, Зеленський лідирує у другому турі.

Так, у разі виходу у другий тур президентських виборів Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко Зеленському готові віддати свої голоси 36,9% виборців, а Тимошенко — 21,4% виборців. В парі з Петром Порошенком Зеленський випередить його більш ніж на 20%: за Зеленського проголосують 41,1% українців, за Порошенка — 18,2%.

Ірина Геращенко написала у Facebook, що «персонаж Зе», який претендує на найвищу посаду в державі«, не розбирається ні в одній темі, крім дешевого гумору» і без сценарію і написаного тексту двох слів зв’язати не може.

«Повна і абсолютна некомпетентність. Зелена некомпетентність… Саме тому ляльководи ховають кандидата від виборців, щоб він хоча б не ляпнув не з написаного в сценарії. Я проти перетворення виборів на вибори кота в мішку», — підкреслила перший віце-спікер.

В оприлюдненому нею законопроекті пропонується частину 5 статті 11 Закону про вибори Президента доповнити пунктом «проведення обов’язкових теледебатів».

Зазначимо, що сьогодні закон не зобов’язує брати участь у теледебатах. Друк передвиборних програм і ефірний час на державних ЗМІ, в тому числі теледебати кандидатів, фінансуються за рахунок держбюджету. Бажаючі брати участь подають заявки, а потім Центрвиборчком розподіляє час дебатів.

«Після монополії коштів — монополія медіа»

Дебати між основними претендентами відбувалися тільки в 2004 році між Віктором Ющенком і Віктором Януковичем. Дискусія нічого не змінила, і вибори закінчилися Помаранчевим Майданом.

На президентських виборах в 2010 році в дебатах брав участь лише один із двох кандидатів у президенти — прем’єр-міністр Юлія Тимошенко. Її конкурент Віктор Янукович не з’явився на цей ефір. «Я ніколи в своєму житті не опускався до того, щоб змагатися з жінкою в словоблудді», — пояснював він своє рішення.

Замість прямих дебатів з Тимошенко Янукович взяв участь у програмі на каналі ICTV на правах політичної агітації. Таким чином, Юлія Тимошенко мала у своєму розпорядженні сто хвилин передвиборної агітації на Першому Національному каналі. Її виступ подивилося 11 млн глядачів. Тим не менш, на виборах-2010 переміг Янукович.

На позачергових виборах 2014 року другого туру не було. Але в першому турі дебати проводилися у форматі циклу передач з участю зареєстрованих кандидатів у президенти. Тимошенко на виборах-2014 спробувала викликати Порошенко на неофіційні дебати в ефірі програми Савіка Шустера, однак Петро Порошенко, пославшись на зайнятість, від дебатів відмовився.

Цікаво, що в ході нинішньої гонки найпопулярніші кандидати не підтвердили свою участь у дебатах на громадському телеканалі «UA: Перший». Про це в коментарі «Детектор медіа» сказала генеральний продюсер ток-шоу «Зворотний відлік», яке проводить дебати, Тетяна Кисельчук.

«Топові кандидати не говорять нам «ні», але і не говорять «так». Тримають нас у режимі очікування», – уточнила Кисельчук про першої трійки кандидатів, які очолюють президентські рейтинги – Зеленском, Тимошенко, Порошенко.

За її словами, запрошення на ефір отримали 18 кандидатів на пост Президента, які мають найбільші рейтинги за дослідженнями провідних соціологічних служб. Однак, «UA: Перший» отримав офіційні підтвердження участі тільки від 13 кандидатів. Але приходять на ефір не всі.

Так, участь у перших дебатах ток-шоу «Зворотний відлік» 18 березня прийняли два кандидата на пост президента Олександр Мороз та Інна Богословська. Ще один кандидат — Сергій Каплін, давши попередню згоду, за кілька годин до ефіру відмовився приїхати. Замість нього в студії стояв манекен у футболці з написом «Сергій Каплін».

У виборчому штабі кандидата в президенти Петра Порошенка заявили, що він піде на теледебати, тільки якщо потрапить у другий тур виборів. Про це розповів керівник виборчої кампанії Порошенко Ігор Гринів на прес-конференції штабу. «Якщо Порошенко виграє в першому турі, то ми точно будемо наполягати на їх проведення у другому турі», — заявив він.

Голова Центру досліджень політичних цінностей олесь Доній вважає, що передвиборна агітація монополізована. Мовляв, чинний Президент здійснює передвиборчу поїздку за гроші громадян України, тобто за гроші держбюджету. «Тобто кошти платників податків незаконно використовуються на «передвиборчу поїздку» Президента. Хто ще такі необмежені фінансові ресурси? Ніхто», — думає експерт.

Він вважає, що « монополізовані» Адміністрацією Президента телевізійні канали транслюють поїздки одного кандидата.

«Тимошенко їздить, Гриценко їздить. Їздять і менш рейтингові кандидати: Безсмертний, Кошулинський, Смєшко. Деякі обрали іншу тактику (Зеленський)… Але масово транслюють по телебаченню не поїздки інших кандидатів, а поїздки саме Порошенко. Це друга монополія влади після монополії коштів — монополія медіа», — уклав він.