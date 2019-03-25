Група п’яних молодиків влаштувала бійку в супермаркеті в центрі Києва

У понеділок, 25 березня, у центрі Києва сталася бійка між співробітниками BILLA та компанією хлопців.

Конфлікт стався через те, що молоді люди з явними ознаками алкогольного сп’яніння зайшли у магазин у заборонений для продажу алкоголю час, відкрили пиво прямо всередині супермаркету і стали його пити, навіть не намагаючись розплатитися за товар.

Касири BILLA зробили хлопцям зауваження, попросили розплатитися і викликали патрульних для оформлення протоколу про порушення.

У свою чергу, компанія відреагувала агресивно і почала кидатися на працівників магазину, після чого спробувала втекти, так і не заплативши. Охорона супермаркету пішла за ними і вже на вулиці між учасниками конфлікту сталася бійка.

Охоронці намагалися залагодити всі не застосовуючи явною сили і просто заламуючи хлопців, але ті були налаштовані рішуче: били охоронців і касирів ногами, а для більш значного ефекту навіть розганялися і робили якісь дивні рухи, що нагадують кадри з мультфільму «Кунг-фу панда». Все це тривало близько 15 хвилин. Агресивна молодь час від часу изматывалась, співробітники BILLA просто їх утримували, але відпочивши, хлопці знову «рвалися в бій». Кілька разів п’яні учасники бійки опинилися на землі і продовжували розмахувати ногами вже лежачи.

Але, побачивши під’їздив на Бессарабську площу патруль, запал хлопців дуже швидко усмирился. Один з трьох представників агресивної компанії втік, а ще двоє залишилися «в руках» охоронців. Співробітники супермаркету передали порушників закону правоохоронцям, які склали протокол і провели роз’яснювальну бесіду з буйними хлопцями. Допити пиво їм так і не вдалося, але і оплатити його бажання не виникло.

Працівники BILLA повідомили, що збитки магазину склали близько 200 гривень. Вони, на щастя, не отримали травм, на відміну від агресорів, які пішли з місця події з розбитими обличчями. Але на думку охоронців супермаркету, отримали по заслугах. Також представники охорони поділилися, що подібні ситуації трапляються досить часто і невиплачені за товар гроші хвилюють їх набагато менше, ніж порушення закону, який забороняє вживання і продаж алкоголю за межами барів, кафе, ресторанів і клубів.