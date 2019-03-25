Справжня мотивація багатьох прихильників Зеленського

Я бачу відгуки дорослих і розумних людей, які пишуть аргументовані дописи про те, що варто підтримувати й голосувати за Зеленського. Деякі з них ходять на зустрічі – закриті й відфільтровані, – з кандидатом Зеленським. І потім пишуть, що типу все ок, не переживайте.

Й від я собі подумала, що все це мені нагадує піднесення після Майдану. У мене одеська проекція. Коли вже стало зрозумілим, що відбулося, хто й куди втік, раптом ціла купа людей вийшла до Дюка вітати з «нашою перемогою». Тих людей, кого і близько не було в найскладніші часи.

Ну гаразд, думала я, людям владі значною приєднуватися до переможців. Все нормально. Звичайна реакція.

А потім такі люди досить швидко «розчарувалися» в Майдані. Знаєте, чому? Тому що більшість із них були випадковими попутниками й не сповідували цінностей, за які виходили громадяни країни. А сповідували натомість задоволення власних потреб. Тому й почали вимагати посад і грошей для себе. Ну а чому ж? «Ми ж перемогли!

Власне, люди з одеської тусовки мають зрозуміти, про що я. Тому що ці «гарячі» поплентачі досить швидко змінили свої орієнтири й тепер успішно працевлаштовані Трухановим і компанією. І топлять за знищення міста, обслуговуючи інтереси одеського бандитського угрупування. Альо у них персонально все добре.

Колись я брала інтерв’ю у В’їхав ячеслава Чорновола. У середині дев’ять яностих, за першої каденції нового українського парламенту. Він, розповідаючи про нього, сказавши таку гірку фразу: «Були у нас червоні директорію у Верховній Раді. А тепер прийшли ті, які шнурки зав’язували червоним директорам. І ще невідомо, що гірше».