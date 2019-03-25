Вчителі залякують школярів нездачею річної атестації: батьки обурилися

В українських школах вчителі залякують учнів 4-х класів тим, що якщо діти наберуть мало балів, їх не переведуть в 5 клас. Батьки обурилися через брехню вчителів.

«Як я втомилася читати про сльози і страх четвертокласників, стискаючи кулаки на адресу невідомих мені негідних вчителів. Державна підсумкова атестація В 4-МУ КЛАСІ НІ НА ЩО ДЛЯ УЧНІВ НЕ ВПЛИВАЄ НІ НА річні оцінки, НІ НА ПЕРЕКАЗ У 5 клас. Припиніть кошмарити дітей. Атестація у 4 класі — звичайна контрольна. Приймається вчителями школи. Перевіряють, що вчили протягом року. Всі. Якщо ви не можете ніяк інакше вплинути на дітей, тільки залякуючи їх брехнею — краще змініть роботу.

Навіяно постами про страждання дітей, яких залякують вчителя «ти готуєшся до ДПА? А як погано складеш … ». Батьки, відразу попросіть такого вчителя-ку показати порядок проведення ДПА в 4 класі», — написала вона.

У відповідь адміністратори групи Батька SOS повідомили, що річна контрольна в 4 класі дійсно не впливає на шанси школярів бути переведеними в 5 клас:

Вони опублікували інфографіку з поясненнями до теми.

Батьки заявили, що вчителі практикують «залякування» не тільки в 4 класі, але і по відношенню до старшим учням.

Andriy Nikolaevskiy: «Що там 4й клас? мій 9м і вже зашуганый по саме «нехочу» майбутнім дпа. каже, що «від школи вже нудить» з-за такого щоденного залякування :(».

Elizabeth Zadvernyak: «у нас в дитячому саду була ситуація: в середній групі почалися заняття з малювання. Ось вихователь каже: вчитель з малювання сувора. Я була в шоці, і запитала: а що, вміти малювати — це для всіх обов’язково в подальшому житті? а якщо у людини немає таких здібностей ?! тільки чи дітей до стресу доводити ((((».

Також батьки обговорили тему зарплат вчителів. Можливо, дітей піддають пресингу з-за низьких зарплат.

Олекса Ярославцев: «Вчителі кошмарят через свою неспроможність дати знання. І притому отримують по 10-15 тис».

Катерина Допіра-Пифтеева Олекса Ярославцев: «Хіба така зарплата у них? Не може бути, у всіх по-різному».

Олена Полторацька: «Кажуть, що 5 тис».

Марія Лабусевич Олена Полторацька: «Стільки мають викладачі відразу після інституту, а вчителі зі стажем і категоріями мають більше 10 тис».

Олекса Ярославцев: «Олена, ви не слухайте що «гаварят», ви запитуйте вчителів. Сьогодні всі бідні, як за проблеми говорити. А як за картку щось типу «я не баачу»)».

Олена Полторацька Олекса Ярославцев: «Зі слів учителя на позаплановому зібранні, присвяченому фондам!».

Катерина Допіра-Пифтеева Марія Лабусевич звідки ви знаєте? Ви дивилися в штатному розписі?».