Як Петро Багрій наживається на онкохворих, а також робить гроші на звичайному смітті

Петро Багрій — відомий гравець фармацевтичного ринку України. При цьому в гонитві за наживою бізнесмен не гребує використовувати тіньові схеми. Наживаючись при цьому навіть на онкохворих. Як у випадку з Вінницьким онкологічним диспансером.

Півмільйона гривень на ліки без тендеру

В кінці 2017 Вінницький онкодиспансер закупив партію препарату «Трастумаб» для пацієнтів, хворих на рак. Загальна вартість закупівлі — трохи менше 500 тисяч гривень. Однак, щоб обійти систему «ProZorro», торги через яку слід проводити, якщо сума закупівлі перевищує 200 тис. грн., представники медустанови розбили лот на 3 менших.

Всього за 10 днів онкодиспансер уклав 3 договору на закупівлю препарату «Трастумаб». Перша партія обійшлася в 147 тис. грн., друга — 191 тис. і третя коштувала замовникам 88 тис. грн. Разом 426 тисяч.