В уламках літака, що перевозив Качиньського, знайшли сліди вибухівки – ЗМІ

У більшості зразків знайшли тротил.



Фахівці з лабораторії судово-вибухових речовин Міністерства оборони Великобританії знайшли тротил та інші компоненти на уламках польського президентського літака Ту-154М, що розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року.

Відзначається, що в переважній більшості 200 зразків, які були передані Національній прокуратурою в травні 2017 року лабораторії підпорядкованої Міністерству оборони Великобританії, виявлені сліди речовин, які використовуються для виробництва вибухівки, включаючи тротил.

“Ця інформація прихована слідчими. Однак, ми дізналися, що кілька тижнів тому в польську прокуратуру надійшло лист, що повідомляє про часткових результатах дослідження, проведеного в лабораторії судово-вибухових речовин (Forensic Explosives Laboratory), підпорядкованої Міністерству оборони Великобританії, яка спеціалізується на судово-медичних дослідженнях, пов’язаних з вибуховими речовинами”, – йдеться в повідомленні.

Як відомо, у катастрофі під Смоленськом загинули 96 осіб, зокрема президент Польщі Лех Качиньський.