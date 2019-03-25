Жорстока полювання: вчені протестують проти вбивства дельфінів в Японії

Полюючи на тварин для морських аквапарків, японські мисливці вдаються до неймовірно жорстоких заходів, глибоко травмуючи їхню психіку. Ці розумні тварини здатні до глибоких переживань і горя, тому вчені вимагають отстановить відлов в Японії.

Щорічно в бухті Тайджи, куди дельфіни і невеликі кити запливають на годівлю, починається традиційна полювання. Японські рибалки на моторних човнах заганяють морських ссавців в бухту, відрізаючи їм дорогу до моря широкими мережами. З зігнаних тварин представники світових аквапарків відбирають здорових і сильних (дельфіни практично не розмножуються в неволі). А залишилися… вбивають. Заколюють гарпунами. Відстоюючи своє право на різанину, японці посилаються на давню традицію, а також стверджують, що дельфіни відбирають у них рибу.

Однак навіть ті дельфіни, яким вдалося вижити, залишаються глибоко травмовані. Докази цього факту представила команда психологів, ветеринарів і захисників природних ресурсів на основі багаторічного дослідження поведінкових і фізіологічних даних.

Експрес-інформація по країні

Японія – острівна держава в Східній Азії.

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Столиця – Токіо

Найбільші міста: Токіо, Йокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Кіото,

Кавасакі, Сайтама

Форма правління – Конституційна монархія

Територія – 377 944 км2 (61-я в світі)

Населення – 126,82 млн чол. (10-я в світі)

Офіційна мова – японська

Релігія – синтоїзм, буддизм

ІЛР – 0,891 (20-я в світі)

ВВП – $4,60 трлн (3-я в світі)

Валюта – японська йена

«Стрес і гостра травма — результат переслідування. Дельфінів зганяють до берега, оточуючи швидкісними моторними човнами, жорстоко з ними поводяться під час відбору. Всі ці методи глибоко нелюдські», — заявляє еколог Кортні Вейл з природоохоронної організації Lightkeepers.

Під час полювання матерів відокремлюють від дитинчат, які не здатні вижити після такого стресу в самоті. Якщо б люди потрапили в ті ж умови, це калічив би їх психіку на все життя. Те ж саме відбувається з цими дуже товариськими тваринами.

«Залишилися в живих, стали очевидцями захоплення та вбивства родичів, все життя будуть переживати наслідки травми»,- каже Філіпа Брэйкс з Товариства охорони дельфінів.

Полювання на дельфінів в бухті Тайджи одержала світовий розголос після виходу документального фільму «Бухта» в 2009 році. Незважаючи на міжнародний протест, який послідував за показом фільму, вбивство та відлов тварин продовжилися. За офіційними даними, за сезон полювання в цьому році було вбито 600 дельфінів, а 250 виловлені для аквапарків.

Минулого місяця представники Австралії та Японії вперше подали юридичний протест проти полювання на дельфінів в бухті Таджи, стверджуючи, що ця практика суперечить законам країни про жорстоке поводження з тваринами. Це сталося після того, як Японія зіткнулася з міжнародним осудом в кінці 2018 року, заявивши про намір вийти з Міжнародної китобійної комісії, щоб полювати на китів без обмежень.

«Коли ви бачите, що вони роблять, не потрібно бути семи п’ядей у чолі, щоб зрозуміти, що це нелюдяно, — каже Діана Райса, 40 років вивчала поведінку і психологію дельфінів. — При цьому рибалки і уряд Японії вважають, що методи цілком гуманні. Я не уявляю, як це взагалі можна так назвати».

За матеріалами Independent

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