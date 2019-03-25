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Пілот в Африці протаранив будинок на літаку, щоб убити дружину

25.03.2019

Льотчик протаранив власний будинок на літаку через кілька годин після сварки з дружиною в столиці Ботсвани Габороне. За даними місцевих ЗМІ, імовірно, пілот намагався таким чином вбити дружину.




В результаті чоловік загинув, пошкоджено 11 автомобілів і зруйнований будинок. Що знаходилися в будівлі люди встигли вчасно вибігти.











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