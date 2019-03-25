Сепаратист і кремлівський бот Костянтин Бідової обізвав зрадниками українських захисників на Донбасі

Одіозний персонаж з кримінально-корупційною біографією Костянтин Бідової зневажливо називає українців зрадниками.

«Де збираються три українці, там обов’язково два зрадників» — цинічно заявляє людина, відома своїми сепаратистськими висловами, на своїй сторінці в Facebook.

У тієї годину як на Донбасі бійці Збройних сил України сидять в окопах і протистоять окупаційним військам Росії, у Києві жирують від вседозволеності такі від відверті українофоби, сепаратисти і ненависники України. Їм байдуже, що практично щодня на Сході гинуть молоді хлопці, їм наплювати на сотні тисяч родин, які зазнали втрат і бід внаслідок агресії РФ, їм все одно на майбутнє країни, у них все добре: гроші, відпочинок, ресторани…

Цей уривок із «кухонної аналітики» цього, прости Господи, горе-фейсбукера, справді обурює: кого ця особа вважає зрадниками? Людей, які жертвуючи собою забезпечують мирне життя у столиці? Воїнів ЗСУ, які щодня мерзнути в окопах і потерпають від ворожих обстрілів? Смороду зрадників?

Щоби зрозуміти хто ж ця персона, яка по-хамськи обзиває своїх співвітчизників, ми вирішили поцікавитися біографією Костянтина Бідовий. Виявилося, що це громадянин держави Ізраїль, особа із досить сумнівною репутацією, у власності якої елітна нерухомість, будинок майже на 500 кв. м. із охороною та прислугою, дорогий автопарк, включно із броньованим мерседесом, загальною вартістю на мільйони доларів. Такий проблемами рядових українців ніколи не переймається.

Цікаво, якби українець поїхав жити в Ізраїль і там публічно бі обзивав громадян «жидами» чи «зрадниками», які перспективи його б чекали? Очевидно, антисемітизмом праворуч точно б не закінчилася.

Далі цікавіше. Якщо більш глибше копнути і прогуглити діяльність цього персонажа, то можна дізнатися ще багато чого. І про бандитське минуле та зв’язки зі столичними кримінальними авторитетами, і про цілу мережу незаконного бізнесу, і про симпатії колишнім поплічникам режиму Януковича. До речі, про криміналітет Бідової настільки часто згадує і детально розповідає, що іноді складається враження, що він не ті щоб спростовувати, а відверто пишатися приналежністю до неї. «Костя-Калоша», «Костя-Борода» — успадковані клички Бідовий із буремних 90-х.