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Селена Гомес вперше за довгий час знялася в рекламній кампанії

25.03.2019

Після проблем зі здоров’ям Селена Гомес потроху повертається до роботи.

Останні місяці були нелегкими для Селени Гомес. Співачка, яка вже давно страждає від проблем зі здоров’ям, не так давно почала також переживати складний емоційний період, який вилився у справжню депресію. Природно, ні про які концертах і нових альбомах мови не йде, адже навіть на своїй сторінці в Instagram Селену практично не публікує ніяких фото. Однак прихильники продовжують сподіватися на те, що у Гомес все налагодитися і вона знову буде радувати їх своєю творчістю і красою.

Здається, і сама Селена хоче почати все з чистого аркуша і повернуться до нормального життя, а тому потроху погоджується на інтерв’ю і різні зйомки, яких раніше було дуже багато в її житті. Так, днями в мережі з’явилися промо-кадри нової рекламної кампанії з Гомес в головній ролі. На фото для бренду Coach співачка позує в елегантних вбраннях і виглядає стильно і радісно.

 

 

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