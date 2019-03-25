Санкції РНБО: ще один приклад зради Порошенко і Ко

Кількістю фігурантів санкционных списків не повернути часу і можливостей, які втрачені із-за неефективної санкційної політики нинішньої влади в особі голови РНБО і «головного дипломата» Порошенко.

Списки фізичних та юридичних осіб, щодо яких Рада національної безпеки і оборони ввів санкції за порушення суверенітету і територіальної цілісності України, поповнилися сотнями фігурантів — 19 березня президент Петро Порошенко підписав відповідний Указ.

Будівництво Керченського мосту Фото: most.life

Серед них були компанії, які перевозили з Росії в Крим військових і бойову техніку для захоплення півострова, а пізніше — цивільних і вантажі, що сприяли закріпленню російської окупації півострова. Починаючи з 2014 року США застосовували серйозні санкції до російським чиновникам і олігархам та їх бізнесу. Пізніше в перелік OFAC додалися компанії, які були задіяні в незаконному будівництві Керченського мосту. Але в Києві їх не бачили.

За півтора тижні до виборів президента розкрилися очі. Санкції РНБО спробували синхронізувати з західними. Фактично всі досі «загублені» РНБО фізичні і юридичні особи, на яких, зокрема, вказувало і дослідження Центру журналістських розслідувань, внесені в нові санкційні списки.

Крім того, як повідомляє міністерство з питань тимчасово окупованих територій, нові санкції були застосовані до:

— 23 фізичним особам, залученим до проведення незаконних археологічних робіт на об’єктах культурної спадщини або взяли участь у заходах, спрямованих на легітимізацію незаконної окупації АР Крим і м. Севастополь;

— російським підприємствам та підприємствам з країн Європи, що забезпечують діяльність ТОВ «Титанові інвестиції» в р. Армянськ (титановий завод Дмитра Фірташа);

— 14 юридичним особам, притягнутим до поставки матеріалів, устаткування і послуг для заводів оборонно-промислового комплексу РФ на тимчасово окупованих територіях.

Вид на завод «Кримський титан» з боку Херсонщини, березень 2018 року Фото: investigator.org.ua

Так що, можна вважати, що РНБО, СБУ, Кабінет міністрів і Національний банк України виправилися і тепер працюють по-новому? Немає, на жаль.

Ми дорікали державні органи України, уповноважені подавати пропозиції щодо застосування спеціальних обмежувальних заходів (санкцій), не тільки в тому, що якісь конкретні персони і компанії не потрапили в санкційні списки. Претензія була у відсутності системної державної політики санкцій — а така політика повинна існувати в країні, для якої санкції є важливим інструментом подолання російської агресії і відновлення територіальної цілісності України.

І тут питання не тільки в незграбності і некомпетентність органів влади. Власне, робота по збору та сортування даних щодо фізичних і юридичних осіб, щодо яких повинні застосовуватися санкції, не є вкрай складною або такий, на виконання якої потрібно п’ять років. Але з моменту окупації пройшло саме п’ять років. І особи, причетні до цієї російської авантюрі, завдяки неквапливості українських чиновників отримали достатньо часу, щоб врятувати свій бізнес і активи в Україні від санкцій РНБО.

Наприклад, російський мільярдер Олексій Мордашов в 2017 році продав ПАТ «Дніпрометиз», хоча ще з 2016 року його активи були заблоковані через внесення олігарха в санкційний список. Тоді ж ще один російський олігарх Олег Дерипаска продав «Миколаївський глиноземний завод» та три інші українські компанії, які контролювала його корпорація «РусАл». Група VS Energy росіян Олександра Бабакова (віце-спікера тієї Держдуми, що «узаконила» окупацію Криму), Євгенія Гінера і Михайла Воєводіна продала свої частки в АТ «Одесаобленерго» та ПАТ «Київобленерго» групи ДТЕК Ріната Ахметова.

Залізничний пором «Анненков» в порту «Крим» (Керч), 7 липня 2018 р Фото: kerch.fm

І навіть не важливо, чи були ці персони і ці активи під санкціями на момент продажу. Тому що сам закон «Про санкції» не дає процедури, за якою виконуються обмежувальні заходи — блокування активів, обмеження торговельних операцій, запобігання виведення капіталів за межі України, не визначає центральний орган влади, відповідальний за застосування цих заходів, який повинен вести моніторинг дотримання санкцій та активів, під них потрапили. Тобто, дієвість самого закону вкрай обмежена. Українські санкційні списки мало чим відрізняються від інтернет-дошки ганьби.

Ті ж «десять пакетів» уявлень в РНБО від МинВОТ, про затвердження яких радісно пише у соцмережі співробітник міністерства Сергій Мокренюк, були представлені не вчора. Скільки ходило по інстанціях подання на російських археологів — з урахуванням складної бюрократичної процедури погодження таких документів? Схоже, що в АП чи РНБО їх накопичували, щоб видати разом у фіналі виборчої кампанії?

Про секторальних санкції, які могли б бути дієвим інструментом боротьби з економічною складовою російської агресії, можна не згадувати — вони відсутні як явище.

Отже, системних змін в санкційної політики чинної влади немає. Але хоч ці нові переліки можна було скласти пристойно? Ні, обидва додатки до Наказу — на фізичних і юридичних осіб — виглядають так, ніби вони складалися похапцем, без ґрунтовного вивчення фігурантів. Про це свідчить, зокрема, і те, що як мінімум три компанії в переліку вказані двічі.

Будівництво Керченського мосту на острові Коса Тузла Фото: most.life

Наприклад, ТОВ «СГМ-Міст», яке відігравало ключову роль у будівництві Керченського мосту, зазначено в пунктах 9 і 249 переліку юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи (санкції). В обох випадках зазначений податковий номер (ІПН), але різні адреси — старий (р. Москва, вул. Неверовському, будинок 10, будова 3) діючий (Москва, вул. Барклая, д. 6, будова 7).

Така ж історія з АКЦІОНЕРНОГО товариства «Совмортранс» — 244 пункти і 261 у додатку до рішення РНБО, ІПН 7707084150, одна назва, але в одному випадку вказаний лише юридична адреса (Москва, вул. Довгоруковська, 9, каб. 402), а в іншому — фактичний (Москва, пров. Рахмановський, 4, корп. 1). До речі, за російським реєстрів, компанія зараз має інший юридична адреса — Москва, Селезнівська вулиця, будинок 11а, будова 1, приміщення 32.

Під пунктами 213 і 240 переліку РНБО позначені компанії, російські назви яких повністю ідентичні — «Керуюча компанія «Совфрахт», ІПН теж однаковий — 7707283483. Ця компанія перевозила в Крим російських військових і техніку, а потім її ж поромами в окупований Севастополь доставили сумно відомі турбіни компанії Siemens.

Є питання і до списку фізичних осіб — наприклад, Володимир Якунін (пункт 801) у переліку 1 позначений як голова правління ВАТ «Російські залізниці». Однак Якунін з серпня 2015 залишив цю посаду, а тепер він — до речі, колишній співробітник радянської зовнішньої розвідки — є засновником форпосту російського впливу в Німеччині — так званого Дослідницького інституту «Діалог цивілізацій».

Отже, черговий указ про введення санкцій підписаний Петром Порошенком у фіналі президентської кампанії і напередодні міні-саміту ЄС — так співпало? Навряд чи.

Але кількістю фігурантів санкционных списків не повернути часу і можливостей, які втрачені із-за неефективної санкційної політики нинішньої влади в особі голови РНБО і «головного дипломата» Порошенко.