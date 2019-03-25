Політолог про резонансний сюжет на «1+1»: Коломойський показав, що йому відступати нікуди

Коломойський продемонстрував, що готовий на рішучий крок у боротьбі проти Порошенка.

Про це в ексклюзивному коментарі інтернет-виданню Новини України – From-UA розповів політичний експерт Микола Спірідонов.

Коментуючи ряд «викриттів», що стосуються Петра Порошенка, які прозвучали у програмі «Українські сенсації-2019» на каналі 1+1, наш співрозмовник зазначає наступне: «Коломойський показав, що йому відступати нікуди, що він готовий на будь-якому рівні боротися проти чинного президента, так як Порошенко раніше у нього забрав «ПриватБанк» і «1+1» кілька разів намагалися забрати. Його кандидат Зеленський лідирує в опитуваннях. Зрозуміло, що у Зеленського залишаються проблеми з мобілізацією виборців, з контролем за голосами, але, принаймні, якісь шанси у нього є. Тому Коломойському ніби як панікувати немає сенсу».

За словами експерта, в політтехнологічних війнах правда як така не є принциповим питанням.

«Принципове питання — чи повірять у це люди чи ні. У зв’язку з критичним рівнем недовіри (недавнє опитування показало, що рівень довіри президенту тільки 9%), можна припустити, що частина глядачів у ці наведені факти можуть повірити, відповідно, по Порошенко це може вдарити, навіть якщо наведені факти, і не є правдою. Ми цього не можемо точно знати», — каже Спиридонов.

«Коли люди озлоблені безробіттям, низькими пенсіями, зарплатами, ще чимось, то я цілком допускаю, що ця інформація зайде якійсь кількості українців. Я не знаю, кому саме, але є чималий відсоток тих, хто беззастережно вірить і газетам, телеканалам, без якого б то не було критичного мислення. Я думаю, що є значна частка електорату, хто може звернути на це увагу», — додає співрозмовник видання.