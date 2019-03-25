ЗМІ про євроінтеграцію по Зеленському: йти неіснуючим шляхом, створювати ті, що є

Кандидат в президенти Володимир Зеленський запропонував шлях України в ЄС за процедурою, якої в Євросоюзі не існує.

Відзначається, що Зеленський є прихильником приєднання до ЄС, але спосіб, яким його штаб пропонує домогтися цього, в самому Євросоюзі не передбачено.

“Буду робити все для того, аби за 5 років Україна могла би звернути (до Євросоюзу, – ред.) План щодо кандидатства – якнайменше. В ідеалі – звернення за План щодо членства”, – написавши фронтмен студії “95 квартал”.

Однак справа в тому, що ніякого «Плану щодо кандидатства» в Євросоюзі не існує. Як і «Плану щодо членства». ПДЧ є тільки в НАТО.

“Ба більше, процедури розширення Союзу взагалі не передбачають будь-якого “Планом” чи подібного документа, за яким можна “звернути” до ЄС”, – сказано в статті.

Крім того, Зеленський вважає необхідним створити офіс по координації процесу євроінтеграції в рамках уряду. Мета – прискорити імплементацію Угоди про асоціацію. Альо такий у структурі Кабміну існує вже з 2014 року. З 2016 року існує в Україні і профільний віце-прем’єр.