За півроку до виборів українці готові голосувати за партію кіношну

За 7 місяців до парламентських виборів в Україні найбільшу підтримку має новостворена політична партія «Слуга народу» — 24,4%.

Яка жодним чином не проявила себе в політичній площині країни. Другу позицію, якщо вірити соціологам, посідає об’єднання Юлії Тимошенко — «Батьківщина», третю — «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

Такі результати опитування оприлюдив у понеділок Київський міжнародний інститут соціології, проведеного 14-22 березня.

Соціологи твердять, що серед тих, хто визначився зі своїм вибором, картина підтримки кандидатів має такий вигляд:

24,4% проголосували б за партію «Слуга народу»;

16,5% за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»;

14,1% за партію «Блок Петра Порошенка «Солідарність»;

12% за партію «Опозиційна платформа – «За Життя»;

8,3% за партію «Громадянська позиція»;

5,3% за Радикальну партію Олега Ляшка»;

5,1% за партію «Опозиційний блок»;

3,4% за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»;

1,9% за партію «Об’єднання «Самопоміч»;

1,3% за партію «Наші»;

1% за партію «Основа»;

0,9% за партію «УКРОП»;

за інші партії загалом 5,9%.

Зазначимо, що за тиждень до президентських виборів у рейтингу лідирує комік Володимир Зеленський, на 15% від нього відстає чинній президент Петро Порошенко, а третю позицію посідає лідерка Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко.