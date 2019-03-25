За півроку до виборів українці готові голосувати за партію кіношну

За 7 місяців до парламентських виборів в Україні найбільшу підтримку має новостворена політична партія «Слуга народу» — 24,4%.
Яка жодним чином не проявила себе в політичній площині країни. Другу позицію, якщо вірити соціологам, посідає об’єднання Юлії Тимошенко — «Батьківщина», третю — «Блок Петра Порошенка «Солідарність».
Такі результати опитування оприлюдив у понеділок Київський міжнародний інститут соціології, проведеного 14-22 березня.
Соціологи твердять, що серед тих, хто визначився зі своїм вибором, картина підтримки кандидатів має такий вигляд:
24,4% проголосували б за партію «Слуга народу»;
16,5% за партію «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»;
14,1% за партію «Блок Петра Порошенка «Солідарність»;
12% за партію «Опозиційна платформа – «За Життя»;
8,3% за партію «Громадянська позиція»;
5,3% за Радикальну партію Олега Ляшка»;
5,1% за партію «Опозиційний блок»;
3,4% за партію «Всеукраїнське об’єднання «Свобода»;
1,9% за партію «Об’єднання «Самопоміч»;
1,3% за партію «Наші»;
1% за партію «Основа»;
0,9% за партію «УКРОП»;
за інші партії загалом 5,9%.
Зазначимо, що за тиждень до президентських виборів у рейтингу лідирує комік Володимир Зеленський, на 15% від нього відстає чинній президент Петро Порошенко, а третю позицію посідає лідерка Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Юлія Тимошенко.