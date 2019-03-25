Україна запропонувала РФ провести обмін полоненими 30 березня

Україна запропонувала Росії 30 березня провести обмін полоненими: 25 українців на 25 засуджених в Україні росіян.

Про це заявила перший віце-спікер Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

Геращенко також додала, що Україна готова забрати 19 українців з окупованих територій і помилувати 72 сепаратистів.

«Ми з Євгеном Кириловичем Марчуком, представником України в Тристоронньої контактної групи, направили 16-е листа представнику Росії в Тристоронньої контактної групи Гризлову з пропозицією 30 березня здійснити звільнення заручників та політв’язнів», — сказала Геращенко.

Нагадаємо, чергове засідання Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі пройде в Мінську (Білорусія) 27 березня.

Останній раз подібний обмін відбувся 27 грудня 2017 року.