Помер відомий американо-британський співак

Ним надихались Том Йорк і Девід Боуї.



Американо-британський співак Скотт Уокер помер у віці 76 років. Про це повідомили представники його музичного лейблу 4AD. Про причини смерті нічого не повідомляється.

«Уокер був унікальним і викликає титаном в музичному авангарді. Зухвалий і сумнівається, він створював твори, які насмілюються дослідити вразливість людини і безбожну темряву, що оточує його», – йдеться в заяві 4AD.

Скотт Уокер (справжнє ім’я – Ноель Скотт Енджел) починав свою кар’єру у складі тріо The Walker Brothers. У 1967 році він став записуватися сольно. Його ранні альбоми спочатку не мали великого комерційного успіху, але згодом зробили сильний вплив на багатьох музикантів. Уокера називали своїм джерелом натхнення Том Йорк, Девід Боуї, Леонард Коен, Джарвіс Кокер, Алекс Тернер та інші.

Пізні альбоми Скотта Уокера – «Tilt» (1995), «The Drift» (2006) і «Bish Bosch» (2012) – відрізняються експериментальним звучанням і були високо оцінені музичними критиками.