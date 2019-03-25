Роман Насиров очолив Асоціацію учасників ринків капіталу

Асоціація об’єднає найбільших українських та іноземних учасників ринків капіталу.

Можливості для української економіки відтепер будуть суттєво розширені, оскільки в Україні почала роботу Українська асоціація учасників ринків капіталу (Ukrainian Capital Market Association), яку очолив Роман Насиров. Про це повідомляє прес-служба Асоціації.

«Світовий досвід економічних проривів свідчить про те, що їх можна здійснити тільки шляхом залучення і концентрації значного обсягу інвестицій. Досвід розвинених країн показав, що є універсальний інструмент для ефективного використання потенціалу економіки — це інвестиції. А основні зусилля потрібно спрямувати на пріоритетні напрямки, які визначають державу разом з бізнесом», — йдеться в повідомленні.

Побудова відкритого, конструктивного діалогу між представниками бізнесу та владою, а також всебічне сприяння створенню в Україні інвестиційного клімату є основною метою створення Асоціації.

Крім того, Асоціація буде функціонувати як координаційний центр про інвестиційні можливості в Україні, через який буде поширюватися інформація для внутрішніх і зовнішніх інвесторів. Ще один напрямок роботи Асоціації – участь у розробці нормативно-правових актів, а також пропозицій змін до законодавства для покращення умов ведення бізнесу та інвестування в Україні.

Серед учасників Асоціації – внутрішні і зовнішні інвестори, комерційні банки, біржі, компанії з управління активами та корпоративні інвестиційні фонди, інвестиційні фірми, юридичні та консалтингові компанії, компанії-експортери, страхові компанії, а також інші суб’єкти ринків капіталу України.

Виконавчим директором Асоціації буде Олександр Гончаров.