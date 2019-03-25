«Треба пакувати валізи»: штаб Порошенко розповів про його плани в разі поразки на виборах

Експерт повідомив, що якщо діючий президент України Петро Порошенко програє на президентських виборах, він просто перейменує партію і знову піде на парламентські вибори вже під новим ім’ям».

Петро Порошенко залишиться в політиці не дивлячись на результати виборів, повідомляє Українська правда.

«Петро – не той чоловік, який просто так візьме і зникне. Порівняно з іншими він досить молодий і у нього залишаються амбіції, від яких він не відступиться», — зазначив член штабу чинного президента.

Політтехнологи БПП і безпосередньо Порошенко роблять одну передвиборчу сітку як на президентські і парламентські вибори.

У назві партії можуть зникнути згадки про Порошенка, таким чином залишиться тільки «Солідарність».

«Більш боляче програти в першому турі. Це означає, що всім треба пакувати валізи і йти в тривалу відпустку з-за профнепридатність. У другому турі програти неприємно, але програш у першому буде просто катастрофою», — резюмував член штабу Петра Порошенка.

Раніше повідомлялося, що Пальчевський назвав головний страх Путіна перед Україною.

«Танго танцюють удвох. Боротися за мир. А уявіть собі: сидить там Путін, дивиться на Порошенка, і говорить як Станіславський: Не вірю! Немає жодних шансів, що при діючому президенті війна закінчиться. Тому що у Путіна є переконання, що йому вірити не можна», — зазначив він.

Більше того, стверджує Пальчевський розкрив головних страх Путіна перед Україною.

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Технології

«Для Росії головне, щоб Україна не стала членом НАТО і не розмістили тут ракети. У них свої інтереси. Їм потрібна людина, до якого буде хоча б якийсь кредит довіри», — уточнив він.

У той же час телеведучий сказав, що план деокупації Донбасу повинен складатися з двох фаз.

Крім того, нещодавно Андрій Пальчевський розкритикував висловлювання журналіста Дмитра Гордона в інтерв’ю своєму російському колезі Юрію Дудю.

Нагадаємо, спливла страшна правда про те, що станеться з Порошенко після виборів.

Як повідомляв Hyser, політолог назвав умови, при яких Крим повернеться в Україну.

Також Hyser писав, що опублікований рейтинг кандидатів на пост президента України.