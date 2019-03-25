Лікарі з’ясували, чому в старшому віці час летить швидше

Якщо ви думаєте, що з кожним роком дні летять все швидше, то слід знати, що у всьому винен ваш старіючий мозок.

Наше сприйняття життєвого досвіду може змінюватися по мірі нашого дорослішання, тому нашому мозку потрібно більше часу для обробки нових образів. Про це йдеться у виданні «24 здоров’я».

Чим менше людині років, тим його мозок швидше вбирає інформацію, а це дозволяє йому обробляти більше за той же проміжок часу. З цієї причини в дитинстві здавалося, що дні тяглися набагато довше, ніж у подальшому часу.

Професора Едріан Бежан стверджує, що фізичні зміни наших нервів і нейронів відіграють важливу роль у нашому сприйнятті часу по мірі того, як ми старіємо. З часом ці структури стають значно складніше, і врешті-решт їх структура починає руйнуватися. Вони створюють більше опору електричним сигналам, які отримують.

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Суспільство

«Люди часто дивуються тому, наскільки багато вони пам’ятають про тих днях, які, здавалося, тривали вічно в часи їхньої юності. Справа не в тому, що їх переживання були більш глибокими або більш значущими, просто вони оброблялися з величезною швидкістю», – підкреслює Едріан Бежан.

Відповідно до гіпотези дослідника, занепад цих ключових неврологічних характеристик приводить до зниження швидкості, з якою ми отримуємо і обробляємо нову інформацію.

Як повідомляє, Бежан, маленькі діти рухають очима набагато частіше, ніж дорослі, так як вони обробляють зображення швидше. У людей пенсійного віку за той же час відбувається обробка маленького кількості інформації.

Дослідник зазначає, що в молодості складалося враження, що дні тривають довше, бо протягом дня молодий розум отримує та опрацьовує більше образів, ніж той розум, але вже в старості.

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