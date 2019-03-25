Реальна зарплата нових голів податкової і митниці складе 70 тисяч, – ЗМІ

Реальна зарплата майбутніх керівників державних податкової та митної служб складе близько 60-70 тис. грн, включаючи оклад у 24 тис. грн, повідомили у Міністерстві фінансів.

«Майбутні голови цих відомств повинні будуть в місячний термін після обрання подати Кабінетові міністрів україни і Міністерству фінансів, та також міжнародним партнерам план дій з розвитку служб», – прокоментувало джерело в Мінфіні.

При цьому він уточнив, що основні етапи конкуров на голів новостворених відомств повинні пройти 16 і 23 квітня, тоді як податкова і митна служби повинні повноцінно запрацювати з 1 червня 2019 року.

Згідно з процедурою, після оголошення результатів конкурсу Комісія вищого корпусу держслужби рекомендує обраних на конкурсі керівників Кабміну. Після його затвердження глава служби реєструє юридична особа, і починається процедура ліквідація Державної фіскальної служби (ГФС).

«Потім ліквідаційна комісія ГФС повинна перевести як мінімум 30% персоналу в новостворені митну і податкову служби», – додав співрозмовник, уточнивши при цьому, що це може зайняти близько місяця-півтора.

У той же час він зазначив, що міністерство має намір перевести відразу 70% штату ГФС в нові служби.