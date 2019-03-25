У Львові нетвереза водійка Lexus протаранила авто

У Львові, на вулиці Кубійовича, сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомили у Патрульній поліції Львівської області.

Водійка автомобіля Lexus не впоралася з керуванням, не обрала безпечної швидкості і бічного інтервалу та врізалася у припаркований автомобіль BMW. Від удару позашляховик перевернувся. 35-річна львів’янка відмовилася від допомоги медиків. У неї патрульні помітили ознаки алкогольного сп’яніння.

Жінка погодилася пройти перевірку на пристрої драгер. Результат – 0,66 проміле. Спочатку порушниця запевняла, що вживала вино напередодні, а потім зізналася, що і цього вечора випила.

На жінку склали два протоколи: за керування у нетверезому стані (ч. 1 ст. 130 КУпАП) та за скоєну ДТП (ст. 124 КУпАП).