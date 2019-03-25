Єврокомісія завершила підготовку до Brexit без угоди

Великобританія повинна вийти зі складу ЄС 29 березня.



Євросоюз завершив підготовку до можливого виходу 12 квітня Великобританії зі складу співтовариства без угоди. Про це Єврокомісія повідомила в понеділок, 25 березня.

“Так як все більш імовірно, що Сполучене Королівство 12 квітня покине Європейський союз без угоди, Єврокомісія сьогодні завершила підготовку до сценарію “жорсткого” Brexit”, – наголошується в заяві ЄК.

Нагадаємо, Великобританія повинна вийти зі складу ЄС 29 березня. Проте британські політики досі не можуть прийти до компромісу про те, коли, як і чи взагалі країна відділятися від Євросоюзу.