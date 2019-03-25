Клімкін про «перемовини» Медведчука і Бойка з Мєдвєдєвим: «що це було?»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляє, що у Москві варто вести переговори лише з однією людиною — президентом Росії Владіміром Путіним.

«Я б не застосовував слово «візит» до цієї поїздкі. Це явно занадто високий стиль. Що стосується пана Медведчука, то ніщо в його контактах з Росією не є для нас сюрпризом. Що стосується відвідання Москви кандидатом у президенти України паном Бойком, то це, звичайно, дуже чітке висловлення позиції, і не тільки висловлення, а демонстрація своєї позиції», — заявив Клімкін. «Як ми всі прекрасно розуміємо, у Москві варто і потрібно говорити тільки з однією людиною — це з президентом Росії, який фактично визначає весь порядок денний», — сказав глава МЗС.

«А головне, і я це кажу не тільки як міністр закордонних справ, а просто як український громадянин, я б дуже хотів почути від тих, хто їздив до Москви, як вони там обговорювали питання звільнення наших заручників, політичних в’язнів і військовополонених, чого вони, власне, досягли, як вони обговорювали питання окупованих територій, і тут я маю на увазі і Донбас, і, безумовно, Крим», — заявив Клімкін. За його словами, «якщо ці питання не обговорювались або не були найважливішими і домінуючими питаннями порядку денного, то в мене питання навіть не з політичної точки зору: а що це було?».

Нагадаємо, 22 березня у резиденції російського прем’єр єра у Підмосков’ї прем’єр-міністр РФ Медведєв і голова «Газпрому» Міллер зустрілися з Бойком і Медведчуком. Було заявлено, що на зустрічі обговорювалися питання взаємодії в газовій сфері. Бойко зауважив, що готовий запропонувати Росії варіанти продовження транзитного газового контракту, оскільки мовляв чинна влада України «не проявляє активності» у вирішенні цього питання.