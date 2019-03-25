У Росії авіабомби перевозять у звичайних фурах і без охорони

У Росії авіабомби перевозять у звичайних фурах без охорони. Про це у своєму Twitter повідомив засновник розслідувальної групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв, оприлюднивши відповідну відеозапис.

За його словами, на одному з кадрів можна помітити код вантажу, по якому знаходяться тендери НВО «Базальт».

Левієв також зазначив, що код продукції свідчить про те, що це справжні боєприпаси. Зокрема, мова йде про авиабомбах, вироблених НВО «Базальт».

На сайті підприємства сказано, що воно займається виробництвом фугасних і осколково-фугасних авіабомб, бетонобойных авіабомб, що застосовуються для ураження цілей в залізобетонних виробів, а також об’ємно-детонуючих авіабомб для ураження відкритою і прихованою живої сили, військової техніки та розмінування мінних полів.

Раніше на дорогах Москви в пробці були помічені міжконтинентальні баллистичекие ракети.