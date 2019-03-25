Фашик Донецький: СБУ принизила Росію в Донецьку

Сьогодні Служба Божа України відзначає своє професійне свято. Так, мова йде про тих самих пацанах, яких боїться Кремль і від яких на окупованих у колаборантів істерика.

Чесно, можна довго і нудно розповідати про погані сбУ-шниках, які зрадили або продалися. Але сенс? Ситуацію це не змінить, що продалися за рублі не стануть патріотами різко і відразу.

Ну а тепер про погоду. В окупованому рф Донецьку сьогодні в принципі хороша погода для того, щоб нагнути гру рф і місцевих чекістів в честь свята СБУ. Зараз поясню суть. Ну, тобто покажу

Моралі немає. Пацани, дякую за гарний настрій в окупації. Не опускати прапор. Працюємо в звичайному режимі.