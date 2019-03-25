В СБУ назвали перебіжчика Прозорова «виродком», який «пропив честь офіцера»

У Службі безпеки України (СБУ) підтвердили, що Василь Прозоров, дав прес-конференцію в Москві, був співробітником спецслужби, і емоційно прокоментували його виступ.

За інформацією прес-центру, його звільнили в 2018 році за «систематичне вживання алкоголю на робочому місці» і «дискредитацію звання офіцера».

«Пропивши честь офіцера, Прозоров вирішив торгувати совістю і військовою присягою, знайшовши у ФСБ РФ „гідних“ покупців. Але це чудовисько має пам’ятати долю Іуди. Це справа часу», — зазначили в СБУ.

Раніше в понеділок Прозоров розповів російським журналістам, що працював в СБУ з 1999 по 2018 рік, передає РІА «Новини». Останні роки підполковник, за його словами, служив в антитерористичному центрі, який фактично керував АТО в Донбасі.

З квітня 2014 року Прозоров почав «добровільно з ідеологічних мотивів» співпрацювати з російськими спецслужбами. Зокрема, він передавав їм інформацію про діяльність українських військових у зоні АТО.

Підполковник стверджує, що українська влада причетні до краху малайзійського Boeing MH17 над Донбасом. Про те, що літак буде збитий, заздалегідь знав президент України Петро Порошенко, заявив екс-співробітник СБУ.

Він також розповів, що українські спецслужби нібито катують ув’язнених в таємних в’язницях. Також вони стоять за вбивством командирів батальйонів самопроголошеної ДНР Гіві (Михайла Товстих) і Мотороли (Арсена Павлова), додав Прозоров.