Українська поліція відмовиться від автоматів Калашникова і пістолетів Макарова

Національна поліція України відмовиться від використання автоматів Калашникова і пістолетів Макарова. Про це в інтерв’ю газеті «Сегодня» розповів голова Нацполиции Сергій Князєв, передають «Українські новини».

«У нас амбітна мета — на 90% відмовитися від традиційних автоматів Калашникова, пістолетів Макарова, ТТ, замінивши їх сучасним європейським зброєю», — сказав він.

Зокрема, планується закупити німецькі пістолети-кулемети МР-5 для патрульних. Князєв зазначив, що така зброя краще підходить для виконання завдань поліції, тому що «автомат Калашникова створювався для військових, щоб вбивати».

«У поліції інші завдання. Перед нами не вороги, а правопорушники. Наше завдання — зберегти життя злочинця і зберегти власну», — додав він.

Глава Нацполиции уточнив також, що підрозділи поліції у зоні збройного конфлікту в Донбасі не будуть переходити на використання німецьких пістолетів-кулеметів.