Порошенко визначив дату вступу України в ЄС

Український глава Петро Порошенко у разі переобрання на пост пообіцяв оновити Угоду про асоціацію і прогозирует вступ України до ЄС не раніше 2028 року. Про це повідомили в штабі чинного президента.

Петро Порошенко взяв на себе зобов’язання подати заявку про вступ до ЄС за чотири роки і розкрив інші деталі його плану щодо вступу в ЄС.

Графік ключових рішень такий: оновлення Угоди про асоціацію – не пізніше 2022 року; подання заявки на вступ в Європейський Союз – не пізніше 2023 року; при умові повного виконання Угоди про асоціацію і завершення переговорів, вступ України в ЄС можливо не раніше 2028 року.

«Отже, Україна готується піднімати в Брюсселі питання про оновлення СА.

Таке право ми юридично отримаємо вже в цьому році через 5 років після початку виконання УА. Це в цілому правильний крок (хоча домогтися згоди ЄС на це буде непросто, так що обіцянку завершити переговори до 2022 року – досить сміливе).

Ще амбітним (практично нереальним) є намір вступити в ЄС, можливо, вже в 2028 році. Схоже, це розуміють і на Банковій, саме тому додані слова «не раніше», — сказано в повідомленні ЗМІ.