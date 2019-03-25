СБУ: «Пропивши честь офіцера, Прозоров вирішив торгувати совістю і військовою присягою, знайшовши у ФСБ РФ «гідних» покупців»

Колишній консультант одного з відділів штабу АТЦ СБУ Василь Прозоров, який у понеділок провів прес-конференцію в Москві, був звільнений з СБУ за систематичне пияцтво.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ на сторінці в Facebook.

«Російська пропаганда традиційно нічим не гребує. Тому не дивує, що зрадників, яких всі зневажають, росіяни активно використовують для озвучування своїх заїжджених фейків про «таємних тюрмах» і тому подібне», — сказано в повідомленні.

У Службі безпеки повідомили, що Прозоров був звільнений з посади старшого консультанта-експерта одного з відділів штабу Антитерористичного центру (АТЦ) СБУ «за службову невідповідність — систематичне вживання алкоголю на робочому місці, дискредитацію звання офіцера».

«Пропивши честь офіцера, Прозоров вирішив торгувати совістю і військовою присягою, знайшовши у ФСБ РФ «гідних» покупців», — повідомили в прес-центрі СБУ і нагадали йому про долю Іуди.

«Але це чудовисько має пам’ятати долю Іуди. Справа лише часу», — додали в СБУ.