Львівський водій який рік, тому вбивши дівчину і досі на волі

Страшна ДТП трапилась ще 26 квітня 2018 року. Тоді весь Львів дізнався про страшу смерть юної дівчини на пішохідному переході біля ТЦ Форум.

Водій Volkswagen Jetta, ймовірно, порушуючи правила та їдучи на червоне світло двічі збив Овсінську Оксану.

Деталі справи на сьогодні написав у себе на сторінці батько дівчинки.

«Нарешті після декількох відкладень розпочалось слухання (Галицький районний суд, суддя Фролова) по справі ДТП від 26 квітня 2018 р., на перехресті Чорновола Піддубом, де загинула наша донька Овсінська Оксана — випускниця, спортсменка, старша дитина в багатодітній родині.

На початковій стадії всю провину намагались перекласти на загиблу. 20-річний водій Секунда Ст. приховав відеорегістратор(а/м Volkswagen Jetta чорного кольору н/з АТ6741АЕ) пояснивши, що його начебто вкрали. Магазин мобільних телефонів “iFruite Store”, що знаходиться найближче до місця ДТП відмовив надати відео з камер спостереження. Є свідок, що бачив втручання в систему (на наступний день монтер переставивши камеру в інший бік).

Після ДТП слідчий Кушпіт А. задзвонив нам лише за декілька годин… Чомусь… можливо , щоб не заважали…

Були допитані лише ті свідки, що свідчили на користь водія. Схема ДТП складена з порушеннями. Справжніх свідків ми змушені були шукати згодом через соц. мережі, котрим дуже вдячні за надані покази.

Водій Секунда Ст. після ДТП навіть не дзвонив, не висловив співчуття. Вибачився лише через 7 місяців і то у залі суду на попередньому слуханні у присутності свого адвоката. Провину заперечує. Під варту його не взяли, він спокійно ходити на навчання ( Франківський інститут нафти й газу).

Однак, ми з нашим адвокатом, знайшли установи (це банк Восток, ТЦ “Форум”, СШ №53) котрі погодились надати нам відеоматеріали з камер, з котрих стало зрозуміло, що вище згаданий водій грубо порушив ПДР. Він цинічно проігнорував червоний(!!!) сигнал світлофора біля банку “Схід” , та на перехресті вулиць Чорновола та Піддубом. Швидкість була вищою за дозволену.

Це підтвердила державна експертиза зроблена на запит слідчого. Водія не насторожило, що це людне місце, практично центр Львова, що це світла пора доби, робочий день, що поруч знаходиться Школа, що це пішохідний перехід, що люди, котрі йшли на зустріч потерпілій, дійшли майже до середини дороги (це видно з відео наданого ТЦ”Форум” і це підтвердив свідок).

Водій здійснив зіткнення з пішоходом, після удару вона відлетіла на металевий паркан, що розділяє проїжджу частину і вело доріжку. Водій нічого не зробив, щоб уникнути повторного зіткнення автомобіль і вдруге наїхав на дитину всією масою притиснувши її до металевого парапету в області грудної клітки, завдавши страшних ушкоджень (перелом хребта з розривом спинного мозку, розрив печінки, селезінки, поламані ребра пробили легені і т. д.) не залишивши бодай найменшого шансу на життя. Наша донька померла в швидкій.

Водій вини не визнає, стверджує що на відео не його машина. Тому звертаюсь до громадськості, ЗМІ, чиновників, депутатів і всіх небайдужих людей з проханням привернути увагу до розгляду цієї справи, щоб унеможливити зловживання, фальсифікації, маніпуляції і затягування в часі.

Наша сім’я з моменту ДТП живе у стані постійного стресу, з єдиною надією, що водій понесе покарання передбачене законодавством України і це знущання з нашої сім’ї припиниться», — йдеться у дописі батька.