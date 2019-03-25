Під Києвом чоловік двічі вдарив патрульного по голові

Під Києвом у Борисполі стався неприємний інцидент. Патрульним надійшов виклик про те, що на вулиці Київський Шлях двоє нетверезих чоловіків пристають до перехожих. У підсумку це переросло в більш серйозний конфлікт.

Інцидент стався 24 березня близько 22:00.

По прибуттю на місце правоохоронці знайшли двох чоловіків, які перебували в стані алкогольного сп’яніння. Під час спілкування один з чоловіків вів себе агресивно і нецензурно висловлювався в бік патрульних. Крім цього чоловік чіпляв форму поліцейських.

За таку поведінку на нього наділи наручники і доставили в Бориспільське відділення поліції, щоб складати протокол. Під час оформлення адміністративних матеріалів порушник продовжував вести себе агресивно і двічі вдарив патрульного в голову. За скоєне на чоловіка було складено два протоколи за статтями 173 Купап (дрібне хуліганство) і за статтею 185 Купап (злісна непокора законній вимозі поліцейського).