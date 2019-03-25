За офіційною статистикою в Україні за рік не відбулося жодного страйку

У Держстаті не знайшли в Україні жодного страйку в 2018 році. Державна служба статистики оприлюднила дані про страйки та їх наслідки в Україні за окремими видами економічної діяльності.

Про це повідомляється на сайті Держстату.

За даними облікового відомства, за весь 2018 рік в Україні не зафіксували жодного страйку.

У той же час у 2017 році в Україні відбулися страйки на 23 промислових підприємствах, у яких взяли участь 2,1 тисячі осіб.

Кількість невідпрацьованих годин у середньому на одного страйкуючого склало 66 годин.