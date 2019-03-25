Коболєв намагається повернути собі премію через суд

Позовну заяву подав “Нафтогаз” проти Державної аудиторської служби. Окружний адміністративний суд Києва відкрив виробництво у справі про виплату премії чолі компанії “Нафтогаз України” Андрія Коболєва в розмірі 228 млн гривень, повідомляє 25 березня прес-служба суду.

Позовну заяву подав “Нафтогаз” проти Державної аудиторської служби України (ГАСУ). Згідно з повідомленням, позивач просить суд визнати протиправним та скасувати вимогу ДАСУ, в якому говориться, що зазначена премія була виплачена з порушенням постанови Кабінету міністрів про розміри оплати праці керівників державних підприємств.

Також в даному вимозі зазначено, що під час проведення ревізії фінансово-господарської діяльності “Нафтогазу” аудитори встановили порушення законодавства – без підстав списана дебіторська заборгованість російського “Газпрому” на суму понад 11 млн гривень, чим заподіяно шкоду на вказану суму, додали в прес-службі суду.

Підготовче засідання призначено на 13 травня. Раніше прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав премії топ-менеджменту “Нафтогазу” “космічними”. Пізніше наглядова рада компанії і уряд погодили умови продовження договору з Коболевым як главою компанії.

Нагадаємо, наглядову Раду “Нафтогазу” підписав контракт з Коболевым на умовах Кабміну.