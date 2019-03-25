Голова Конституційного суду України звинуватив оточення Порошенко в тиску

Станіслав Шевчук звинуватив оточення Порошенко в цькуванні свого брата. Люди з найближчого оточення президента Петра Порошенка організували цькування брата голови Конституційного суду Станіслава Шевчука.

Про це ЗМІ розповів сам Шевчук.

“До мого обрання головою Конституційного Суду ми не були знайомі з Петром Порошенком. Банкова не сприяла моєму обранню…Оскільки президент є главою держави і гарантом додержання Конституції, абсолютно природно, що після мого обрання головою Конституційного Суду ми зустрілися і обмінялися думками про конституційну реформу і ситуації в країні в цілому. Президент запропонував мені стати членом його команди”.

Я відповів, що мої контакти з ним, можуть будуватися тільки на основі принципів служіння Конституції. Ймовірно, така відповідь йому не сподобався і більше ми до цієї теми не поверталися”, – розповів Шевчук. Після цього, за його словами, вони зустрічалися з главою держави “тільки на офіційних церемоніях і протокольних заходах”. “Згодом, люди, які, за інформацією ЗМІ, належать до найближчого оточення президента, організували цькування мого брата. Проти нього почалася агресивна дискредитационная кампанія в пресі, побудована на фейках і замовних статтях, а щодо його компанії ввели спецсанкции.

Його спробували прив’язати до якихось кримінальних справах, але в силу абсурдності останніх, пред’явити що-небудь кримінальне йому не змогли”, – заявив голова КС.

За його словами, “такі дії” проти членів його родини “ніяк не впливають і не вплинуть на його позицію “служити Конституції, які б плани не виношували організатори цієї провокації”.