Луценко проти США: як генпрокурор шкодив Україні

Скандал, який розгорівся навколо генерального прокурора України Юрія Луценка і посла США Марі Йованович, набирає обертів. Так, у Держдепі заявили, що слова Луценка про «списку Йованович» — «відверта фальсифікація».

Чи позначиться протистояння українського генпрокурора і американського посла на відносинах двох країн і чому воно взагалі виникло.

Цей скандал уже позначився на україно-американських відносинах. Якщо Держдепартамент дезавуює заяву українського прокурора, то це означає, що між державою Україна і США є державою непорозуміння. А тут не просто дезавуювали, але і назвали неправдивою. Фактично, український чиновник обвинувачується в тому, що намагається кинути тінь на репутацію американської держави.

Це конфліктна ситуація — відкритий конфлікт. Наскільки далеко він зайде і якими будуть наслідки — інше питання. Враховуючи, що у нас змінюється президент, а це найбільш ймовірно, на виборах, тому, можливо, цей конфлікт не буде мати продовження. Але він може позначитися на позиції Держдепу як про співпрацю з української правоохоронної системи, так і державою взагалі.

Американське держава має зробити для себе висновок, наскільки доцільні зміни правил під час гри, якщо вже відбулося призначення генпрокурора. Звичайно, США за ту політичну підтримку (можливість висунення Луценка на посаду генпрокурора, — ред.) несе відповідальність — чому те, що було наскільки позитивним, раптом стало настільки негативним.

Я вважаю, що США зробили помилку, підтримуючи ці політичні ігрища навколо посади генпрокурора, зміна закону, щоб призначити Луценка. Це явно було помилкове рішення, але це їх справа.

Чи скасують програму військової допомоги? Думаю, що до цього не дійде. Тому що тут є національні інтереси, які важливіші непрофесіоналізму, інтриганства деяких українських чиновників.

Є питання до українського Мзс. Чому Міністерство закордонних справ іншої держави, зокрема США, звинувачує у брехні одного з вищих посадових осіб України, генерального прокурора Луценка, а український МЗС не виступає на його захист? Адже в даному випадку, хоч Луценко не має повноважень говорити від імені України, але це заяву сприймається як зроблене від імені України.

Отже, тут потрібно або відхреститися від заяви Луценка, сказати, що це його особиста думка, і ми не можемо його коментувати, чи треба захистити чиновника, підтвердивши, що американська політика в Україні полягає в тому, що вони нав’язують кого треба, а кого не треба переслідувати в законному порядку, і все сказане Луценко — правда.

Це свідчення незрілості української дипломатії, вона не знає, як реагувати. Погана організація і політична незрілість.

Конфлікти з президентом і генпрокурором — це не причина не реагувати. Боїшся — значить підтримай. Але реагувати якось треба. Міністерству закордонних справ не можна залишатися осторонь від того, що впливає на зовнішньополітичні відносини з найважливіших іноземним партнером.

Повинна бути реакція Павла Клімкіна? Звичайно. Міністерство потрібно для того, щоб управляти зовнішньою політикою, а це (конфлікт Луценка і Йованович, — ред.) стало епізодом зовнішньої політики України. Значить, МЗС повинен бути причетним. Якщо не причетний — він не справляється зі своєю функцією. Що в принципі вже не вперше.

Чи є ця ситуація частиною політичних ігор? Думаю, що це спроба Луценка посилити позицію у внутрішній конкуренції з тими, хто є улюбленцями, або перебувають під який-небудь захистом посольства США — НАБУ, активісти, народні депутати, які підтримують Нацбюро. Думаю, що його задумка була такою. А вийшло все так, тому що вона здійснювалася людьми з певними інтелектуальними можливостями, відповідно — наскільки могли, настільки й реалізували.